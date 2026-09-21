Lefkoşa’da, alkollü sürücünün sebep olduğu kaza yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, sürücü tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 217 mlgr alkollü Yusuf Özerdem (E-39), dün akşam yönetimindeki ZR 954 plakalı araçla Hasane Ilgaz Sokak’ta dikkatsizce seyrettiği sırada eski Cumhuriyet Meclisi önlerinde, yolun solunda park halinde bulunan LT 785 plakalı araca çarptı.
Çapmanın etkisiyle savrulan LT 785 plakalı araç ise önünde park halinde bulunan VM 396 plakalı motosiklete çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.
Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü araç kullanarak kaza ZR 954 plakalı araç sürücüsü Yusuf Özerdem tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.