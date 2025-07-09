Lefkoşa’da önceki akşam saat 21.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolunda devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri, bisiklet yolunda park halindeki şüpheli bir aracı kontrol etmek istedi.

Araç sürücüsü Yakın Doğu Bulvarı istikametine kaçmaya çalışırken kaldırıma çarparak durdu. Olayla ilgili araç sürücüsü 27 yaşındaki Mehmet Bakır ile yolcu 54 yaşındaki Mustafa Kuni tutuklanırken, araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Tutuklanan Mehmet Bakır ile Mustafa Kuni dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 07.07.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, bisiklet yolunda park halinde şüpheli olarak görülen bir araçta kontrol yapılmak istendiği esnada, konu araç sürücüsü Mehmet Bakır ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kuni’nin kaçtığını söyledi. Polis, sürücünün Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyrederek polisten kaçmasına müteakip, konu aracın hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp durduğunu söyledi.

Polis, zanlıların olay yerine intikal eden ekiplere direndiklerini ve makul güç kullanılarak tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağrılığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen sarma sigara izmariti, üzerinde kalıntı olduğuna inanılan metal kaşık, vida bulunduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen emarelerin de analize gönderileceğini söyleyerek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.