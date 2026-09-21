Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Derviş Batural dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burak Ateş olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Derviş Batural’ın 15 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Hamitköy’de, Anıttepe Caddesi üzerinde aralarında önceden mal paylaşımı ile ilgili husumet bulunan amcası Hamitköy’de sakin D.B’ye hitaben "seni öldüreceğim kezzap atacağım" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 19 Eylül tarihinde amcasının evinin önüne giderek Facebook sayfasından canlı yayın açıp, "hepinizi yakarım,C4 ve bombayla sizi havaya uçururum. Benim kaybedecek bir şeyim yok" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis,zanlının amcasının 10 kez telefonla arayarak telefonda taciz suçunu işlediğini de söyledi.

Zanlının 15-19 Eylül tarihleri arasında müştekiye karşı birçok suç işlediğini kaydeden polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine 19 Eylül 2026 tarihinde zanlı Derviş Batural’ın Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise mağdur olduğunu söyledi. Zanlı iddia edilen suçlardan sadece amcasının evinin önüne gittiğini kabul ettiğini, diğer suçları işlemediğini öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.