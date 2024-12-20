KKTC’de limanlar uyuşturucu tacirleri ve diğer kaçakçılar tarafından bu yıl da bol bol suça alet edildi.

Ülkede her geçen yıl kullanımı artan ‘uyuşturucu’ illetine karşı polis operasyonlarında bu yıl da hız kesmedi.

Birçok farklı bölgede 01 Ocak-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında, ismi ilk kez duyulan çok tehlikeli uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Limanlarda sadece uyuşturucu değil çok sayıda tabanca ve canlı mermi de ele geçirildi.

2024 yılına damgasını vuran ‘Yapay zeka’ operasyonunda 11 milyon TL değerinde 7 farklı uyuşturucu madde ele geçirilirken, KKTC’de ilk kez dünya genelinde tehlike arz eden Mephedrone türü uyuşturucu maddenin de yakalanması, endişe verici bir gelişme olarak kaydedildi.

Toplumun huzurunu bozan kriminal olayların gün geçtikçe arttığı ülkemizde ele geçirilen kilolarca uyuşturucu, tabanca ve mermiler, limanların güvenliğini sorgulatmaya devam ediyor.

Polis, Mağusa Limanı’ndan Mart ayında ülkeye giriş yapan 1 kişinin çantasında 5 adet tabanca ve 5 adet şarjör ele geçirmişti.

Girne Turizm Limanı’nda yüzde 95 engelli bir kişinin kullanımındaki akülü arabada ele geçirilenler pes dedirtmişti. Polis operasyonunda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 kutu mermi ve 1 kilogram Metamfetamin suçuyla bağlantılı anne ve oğulun yargı süreci devam ediyor.

Polis raporlarından derlediğimiz verilere göre; ‘Çakal’, ‘Dinamit’, ‘Dikenli Tel’, ‘İkizler’ ve birçok operasyon ismi ile bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 26 kilogram 929 gram Hintkeneviri, 505 gram kokain, 410 gram bonzai, 3 bin 466 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 705 gram Metamfetamin, 1 kilo 300 gram Mephedrone, 1 kilo 800 gram uyuşturuculu çikolata ele geçirildi. Polisin tüm çabalarına rağmen limanlardan giren uyuşturucuyu ve silahları durduramayacağına işaret edilirken, ülkeye girişlerde uygulamaların sıkılaştırılması gerektiği vurgulanıyor.