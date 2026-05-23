22 Mayıs 2026 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Doğanköy’de Z.D.(E-44) ve S.K.(K-33)’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık (7) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturmada ise, herhangi bir resmi belgeye sahip olmadıkları halde konu şahısların ikametgahta kalıp işgal ettikleri de tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.