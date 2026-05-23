22 Mayıs 2026 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinin atölyesinde, muhtemelen hızlı yapıştırıcı spreyin güneş ışınlarından ısınıp patlayarak kağıtları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın işyeri çalışanları tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu (3) adet lambiri yanarak zarar gördü, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise duvarlar islendi. Soruşturma devam etmektedir.