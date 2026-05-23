22 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 2’nci kilometresi üzerinde, Celal TAŞKOL (E-38) (189) miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 426 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde seyreden ve polisin trafik kontrolü yaptığını görüp yavaşlamak zorunda kalan Mehmet HAMURCU (E-43) yönetimindeki RL 318 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PA 426 plakalı araç sürücüsü Celal TAŞKOL, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.