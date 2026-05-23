22 Mayıs 2026 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, Younıs Mohıeldın Abdelhaı MOHAMED (E-22) yönetimindeki JM 553 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Younıs Mohıeldın Abdelhaı MOHAMED, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.