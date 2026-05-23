11 Nisan 2026 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan A.E.(E-23), tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam (12) adet saç düzleştirici cihaz ile ülkeden çıkış yapacağı sırada gümrük memurları tarafından tespit edilmiş olup, kendisine idari para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmış ve konu cihazlar da emare olarak alınmıştı. A.E.’nin kendisine yazılan para cezasını ödemeyip yurt dışına çıkış yapması nedeniyle yürütülen ileri soruşturmada, 22 Mayıs 2026 tarihinde ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.