22 Mayıs 2026 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, A.R.(E-24) ile A.A.(E-26)’nın kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık (7) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.