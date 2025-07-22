Başbakan Ünal Üstel, hükümetin verdiği sözleri yerine getirdiğini, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, “Konuşmuyoruz, iş yapıyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC ekonomisi yaratmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Hükümeti devraldıkları ilk günden itibaren önceliklerinin siyasi istikrarı sağlamak ve geçmişte yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu belirten Üstel, “Halkın ihtiyaç duyduğu projeleri tek tek hayata geçirdik” dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 3’üncü olağan genel kuruluna katılarak bir konuşma yaptı.

"Asgari ücrette yeni çalışma başlatacağız"

Üstel, asgari ücretin daha hızlı uygulanabilmesi adına sektörel bazda yeni bir düzenleme yapmak için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Konuşmasına 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için gurur dolu bir gün olduğunu vurgulayarak başlayan Üstel, MÜSİAD’ın iş dünyasıyla kuracağı iş birlikleri ve gerçekleştireceği projelerin ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

"Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirdik"

Hükümeti devraldıkları ilk günden itibaren önceliklerinin siyasi istikrarı sağlamak ve geçmişte yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu belirten Üstel, “Halkın ihtiyaç duyduğu projeleri tek tek hayata geçirdik” dedi.

Üstel, üç buçuk yıllık görev süresince hükümetin verdiği tüm sözleri birer birer yerine getirdiği belirterek, Ercan Havalimanı’nı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteğiyle tamamladıklarını kaydetti.

“Ülkemize gelen turist sayısında gözle görülür bir artış var” diyen Üstel, belediyeler reformuyla yerel yönetimlerin artık daha güçlü olduğunu da söyledi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin de atıldığını ifade eden Başbakan Üstel, Güzelyurt ve Girne hastanelerinin kısa süre içinde hizmete gireceğini kaydetti.

“Maraş, Lapta, Değirmenlik, Pamuklu gibi bölgelerdeki sağlık merkezleri tek tek hayata geçiyor” diyen Başbakan Üstel, ülkenin doğusuyla batısını çift şerit yollarla birbirine bağladıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk iş insanlarının üretim için büyük çaba gösterdiğini belirten Üstel, bu süreçte yaşanan sorunların Anavatan Türkiye’nin desteğiyle çözüleceğini ifade etti.