Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 18 Ağustos Salı günü Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi'nin yeni seçim yasasını görüşeceği toplantısına katılmayacağını açıkladı.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz yazılı açıklamasında, YDP Merkez Yürütme Kurumu'nun daha önce yaptığı toplantıda karma oyun kaldırılmasına 'evet', ama iki seçimin aynı tarihte yapılmasına ise 'hayır' dediğini hatırlattı.

Bu konuda son kararı ise Parti Meclisinin söyleyeceğini belirten Yılmaz, "Parti Meclisimiz ise Genel Başkanın yurt dışından dönmesinden sonra toplanıp bu konuda karar üretecektir. "dedi.

Başbakan Ünal Üstel'in iki seçimin aynı tarihte yapılacağını söylediğini anımsatan Yılmaz, "Anlaşılan o ki UBP ve DP bu konuda mutabakata varmış bulunmaktadır. Her iki partinin Meclisteki vekil sayısı bu konuda karar üretmeye yeterlidir." ifdelerini kullandı.