Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in 26 Ağustos’ta gerçekleştireceği görüşmede, güven artırıcı önlemlerde ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı ve özellikle yeni geçiş noktalarının açılması konusunun gündemin ilk sırasında yer alması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmede Kıbrıs Türk tarafının yeni geçiş noktaları konusunda ilerleme yönünde irade gösterip göstermediği ele alınacak.

Kaynaklar, konunun daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in huzurunda da görüşüldüğünü, Guterres’in bu konuda bir öneri ortaya koyduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının öneriye olumlu yanıt verdiğini aktardı.

İki tarafın müzakerecilerinin, 26 Ağustos’taki liderler görüşmesinin hazırlıklarını yapmak üzere öncesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kıbrıs sorununa ilişkin bir sonraki genişletilmiş toplantı konusunda ise müzakerelerin özüne yönelik hazırlıkların sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Kaynaklara göre, geçmiş müzakere süreçlerinde tarafların üzerinde uzlaşıya vardığı yakınlaşmaların kaydı hazırlanıyor. Söz konusu belgenin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının yanı sıra üç garantör ülke dahil olmak üzere ilgili tüm taraflara sunulması öngörülüyor.

Belgenin taraflara birkaç hafta içerisinde iletilmesinin beklendiği, sürecin tamamlanmasının ardından Guterres’in genişletilmiş toplantının düzenlenmesi yönünde adım atacağı kaydedildi.