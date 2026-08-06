5.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tatar, Türkiye'de Yeni Parti lideri Özgür Özel'in KKTC'deki seçim sürecine müdahale ettiğini öne sürdü.

Tatar, seçim döneminde, Özgür Özel'in KKTC'ye gelerek "Benim adayım Tufan Bey" dediğini ve CHP heyetiyle birlikte seçim kampanyası yürüttüğünü iddia etti. Bu iddialarına ilişkin görüntü ve kayıtların bulunduğunu savunan Tatar, konunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefet partisinin KKTC'deki seçimlerde yer almaması gerektiğini ifade eden Tatar, "Kendisi orada muhalefet partisinin genel başkanı. Muhalefet partisinin buradaki seçimde ne işi vardı?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü