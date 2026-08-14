Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin hedef alındığını savunarak, “Hiç kimse Ulusal Birlik Partisi’ne ‘hırsız’ diyemez” dedi.

UBP’ye yönelik eleştirilerin dayanaksız iddialara dayandığını ileri süren Üstel, elinde belge veya ispatı olanların yargıya başvurması gerektiğini söyledi.

Üstel, “Sokak dedikodularını siyasi kürsünün dokunulmazlık zırhı altında yaymayı siyaset olarak görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

UBP’ye yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacaklarını belirten Üstel, toplumsal linç yöntemine izin vermeyeceklerini savundu.

Üstel, “Dayanaksız iddiaların ve hakaretlerin onlarca cevabı elimizdedir, çantamızdadır” diyerek, sosyal medyadaki eleştirilere daha ağır yanıtlar verebileceklerini de söyledi.

Öte yandan Üstel, Girne ilçesindeki temasları kapsamında Kozanköy, Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı ve Akdeniz köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Üstel, seçim hedefini açık bir şekilde ortaya koyarak, “Ulusal Birlik Partisi’ni sandıktan farkla çıkaracağımıza inanıyorum. Milletvekillerimize ve halkımıza güveniyorum. İktidar olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın taşıdığı ruha dikkat çeken Üstel, yaklaşan seçimin önemini güçlü ifadelerle ortaya koydu.

“Bizim derdimiz halkımız, gayemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Yapılacak seçimler TMT ruhunun bir kez daha gösterileceği seçimdir” diyen Üstel, UBP’nin devlet ve halk merkezli siyaset anlayışından taviz vermeden yoluna devam edeceğini vurguladı.

“VEREMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOKTUR”

Hükümete yönelik eleştirilere ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algılara da tepki gösteren Üstel, UBP hükümetlerinin halka karşı veremeyeceği hiçbir hesabın bulunmadığını söyledi.

“Veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur” diyen Üstel, UBP hükümetlerinin ortaya koyduğu icraatların ortada olduğunu belirterek, hizmet anlayışından geri adım atılmayacağının mesajını verdi.

Üstel, UBP hükümetlerinin hayata geçirdiği önemli reformlardan biri olan Belediyeler Reformu’na da değinerek, reformla birlikte yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında belediyelere ek kaynaklar sağlandığını ifade eden Üstel, belediyelerin daha güçlü bir mali yapıya kavuşması ve halka daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi.

UBP’nin seçim sürecine birlik ve beraberlik içerisinde girdiğini belirten Üstel, partisinin teşkilatına, milletvekillerine ve halka güvendiğini vurguladı.

Üstel, “Ulusal Birlik Partisi’ni sandıktan farkla çıkaracağımıza inanıyorum” diyerek seçim hedefini bir kez daha ortaya koydu.

“İktidar olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diyen Üstel, UBP’nin seçim sonrasında da istikrarın, hizmetin ve güçlü devlet anlayışının adresi olmaya devam edeceğini belirtti.