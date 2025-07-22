Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Yedikonuk zamansız bir vefat ile sarsıldı.

Yedikonuk köyünün sevilen simalarından 56 yaşındaki Necati Köse, bu sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde fenalaşan Köse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köse'nin ani ölümü başta ailesi olmak üzere köy halkını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Yedikonuk Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yedikonuk Kabristanlığına defnedilecek.