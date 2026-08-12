Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çocukların nitelikli, kaliteli, ücretsiz kamusal eğitime erişebilmesinin devletin en temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, İncirli, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetini parti genel merkezinde kabul etti.

Görüşmeye, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri Filiz Besim de katıldı. KTÖS heyetinde ise, Başkan Mustafa Baybora, Genel Sekreter Burak Maviş ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Görüşmede, eğitimde yaşanan temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca eğitimde ihtiyaç duyulan dönüşümün nasıl ve hangi yöntemlerle hayata geçirilebileceği hakkında fikir ve öneriler paylaşıldı.

-İncirli: “Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimizdir”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli kabulde yaptığı konuşmada, kamusal eğitimin güçlendirilmesinin CTP’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının en iyi seviyeye getirilmesi gerektiğini belirten İncirli, öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken bilgi, donanım, teçhizat ve teknoloji açısından kendilerini güçlü hissetmelerinin kamunun sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

“Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimizdir” diyen Sıla Usar İncirli, çocukların nitelikli, kaliteli, ücretsiz kamusal eğitime erişebilmesinin devletin en temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Eğitim alanındaki sorunların çözümünde ilgili paydaşlarla iş birliği ve istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizen İncirli, CTP iktidarında kamusal eğitimin ve okulların güçlendirileceğini, öğretmenlerin çalışma koşullarının da en iyi seviyeye getirileceğini belirtti.

KTÖS heyeti ise kabulde, eğitimin niteliğinin yükseltilmesi ve okulların kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlanan çalışma hakkında bilgi verdi.