Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, çevrede araçların park edebileceği birçok alan bulunmasına rağmen bazı sürücülerin araçlarını gelişigüzel şekilde yol kenarına bırakarak hem trafiği hem de yayaların güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdi.

Fotoğrafta araçların kaldırım boyunca gelişigüzel park edildiği ve yolun bir bölümünü işgal ettiği görülürken vatandaşımız, bu tür yerlerde polis denetimlerinin daha sık ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

Yanlış park eden sürücülere tepki gösteren vatandaşların zaman zaman bağırılarak sindirilmeye çalışıldığını belirten vatandaşımız, “Yaptıkları trafik suçunu ‘Beş dakikaya geliyorum’ diyerek geçiştirmeye çalışıyorlar. Beş dakika da olsa yolu ve kaldırımı işgal etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Gelişigüzel parkların oldu bittiye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan vatandaşımız, polisin özellikle yoğun bölgelerde denetimleri artırmasını ve kurallara uymayan sürücülere taviz verilmemesini istedi.