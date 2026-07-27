Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu 13. Florence International Choir & Orchestra Festival'e katılarak, KKTC’yi uluslararası platformda temsil edecek.

Verilen bilgiye göre, İtalya'nın Floransa kentinde 28–31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında sokak konserleri, atölye çalışmaları ve yarışma etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Şefliğini Rana Uluçay ve Erkan Dağlı’nın üstleneceği koroya obuada Oskay Hoca, kemanda Şifa Çolakoğlu ve piyanoda Dr. Gözdem İlkay’ın eşlik edeceği belirtildi.

Floransa Uluslararası Koro Festivali, farklı ülkelerden koro ve orkestraları bir araya getirerek kültürel etkileşimi ve sanatsal paylaşımı teşvik eden uluslararası organizasyonlar arasında yer alıyor.