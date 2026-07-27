Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Lefkoşa’daki Kızılbaş Parkı’nın geçmişte yeterince temizlenmediği gerekçesiyle eleştirildiğini ancak son zamanlarda temizlik görevlilerinin parkı son derece temiz tuttuğunu dile getirdi.

Parkın temizliğindeki olumlu gelişmeye rağmen bazı kişilerin çevredeki eşyalara zarar verdiğini belirten vatandaşımız, kırılan bakalit su vanası kutusu ile yerinden sökülerek ters çevrilen tabelanın fotoğraflarını bizlerle paylaştı.

Parkta daha birçok eşyaya zarar verildiğini söyleyen vatandaşımız, “Oturduğun bankı kırdığında aklın kesmez mi, yine sen geldiğinde oturacak yer bulamayacaksın? Bu kadar vurdumduymazlık olmaz” diyerek tepki gösterdi.

“Belediye görevlileri üzerlerine düşeni yapıyor ancak vatandaşın verdiği zararı belediye daha ne kadar onaracak? Her şeyi yıkıp döken bu zihniyet nereye kadar sürecek?” diye soran vatandaşımız, ortak kullanım alanlarını korumanın yalnızca belediyenin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu kaydetti.