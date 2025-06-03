Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni, 2 Haziran pazartesi günü Fuar Premium Hall’da gerçekleştirildi. Törende branşlarda başarılı olan okullara kupaları takdim edildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadınlarda ve erkeklerde klasman birincisi olurken, gecede ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk’e “Tolga Kınacı Özel Ödülü” takdim edildi.

Üniversiteler Arası Tenis Şampiyonası’na katkılarından dolayı Club 216 temsilcileri Kemal Türker ve Gizem Gürdere’ye de teşekkür plaket takdimi yapıldı.

KINACI, SPORCULARI KUTLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı konuşma gerçekleştirdi. Bu yıl 16 üniversitenin katılımı ile 22 branşta gerçekleştirilen müsabakalarda ter döken, emek veren tüm sporcuları kutlayan Kınacı, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda karakter ve kültür inşası olduğunu vurguladı.

“ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI SADECE BİR MÜSABAKA DEĞİLDİR”

Üniversite Spor Oyunları’nın sadece bir müsabaka olmadığına işaret eden Başkan Kınacı, “Gençliğin potansiyelini ortaya koyduğu, üniversiteler arası dostluk köprülerinin kurulduğu çok değerli bir platformdur” dedi. Oyunların asıl kazananının birlik ve beraberlik ruhuyla sporun evrensel dilini paylaşan tüm üniversite topluluğu olduğunu belirten Kınacı, “Kaktı koyan tüm üniversite yönetimlerine, antrenörlerimize, organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Federasyon Başkanı Hüseyin Kınacı’nın konuşmasının ardından dereceye giren üniversitelere kupaları federasyon eski başkanları Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Beyhan Gürgöze ve federasyon yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Genel klasman birincisi DAÜ kupalarını Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı’dan aldı. Tören bayrak değişimi ile tamamlandı.

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Ödül alan üniversiteler şöyle:

BASKETBOL YÜKSELME LİGİ

DBÜ, 2. ALÜ

BASKETBOL MUSMER ÜNİLİG

Kadınlar: 1. BAÜ, 2. DAÜ, 3. GAÜ

Erkekler: 1. BAÜ, 2. YDÜ, 3. UKÜ

BİLARDO

Erkekler: 1. DAÜ, 2. BAÜ, 3. YDÜ

BİSİKLET

Erkekler: 1. YDÜ, 2. KAÜ

BOWLİNG

Kadınlar: 1. YDÜ, 2. BAÜ, 3. UKÜ

Erkekler: 1. YDÜ, 2. KAÜ, 3. UKÜ

DARTS

Kadınlar: 1. AÖA, 2. KAÜ, 3. DAÜ

Erkekler: 1. DAÜ, 2. KAÜ, 3. AÖA

FUTBOL

Erkekler: 1. GAÜ, 2. UKÜ, 3. YDÜ

FUTSAL

Kadınlar: 1. YDÜ, 2. GAÜ, 3. DAÜ

Erkekler: 1. DAÜ ve YDÜ, 3. UKÜ

GÜREŞ

Erkekler: 1. DAÜ, 2. YDÜ

HENTBOL

Kadınlar: 1. UKÜ, 2. GAÜ, 3. DAÜ

Erkekler: 1. UKÜ, 2. YDÜ, 3. DAÜ

MASA TENİSİ

Kadınlar: 1. YDÜ, 2. Arucad, 3. UKÜ

Erkekler: 1. Arucad, 2. UKÜ, 3. YDÜ

SATRANÇ

Kadınlar: 1. DAÜ, 2. AÖA, 3. UKÜ

Erkekler: 1. ODTÜ, 2. AÖA, 3. DAÜ

VOLEYBOL

Kadınlar: 1. DAÜ, 2. YDÜ, 3. UKÜ

Erkekler: 1. DAÜ, 2. UKÜ, 3. KSTÜ

YÜZME

Kadınlar: 1. DAÜ, 2. UKÜ, 3. YDÜ

Erkekler: 1. UKÜ, 2. DAÜ, 3. YDÜ

BADMİNTON

GAÜ, 2. DAÜ, 3. YDÜ

TENİS

GAÜ, 2. DAÜ, 3. YDÜ