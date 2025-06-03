Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni, 2 Haziran pazartesi günü Fuar Premium Hall’da gerçekleştirildi. Törende branşlarda başarılı olan okullara kupaları takdim edildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadınlarda ve erkeklerde klasman birincisi olurken, gecede ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk’e “Tolga Kınacı Özel Ödülü” takdim edildi.
Üniversiteler Arası Tenis Şampiyonası’na katkılarından dolayı Club 216 temsilcileri Kemal Türker ve Gizem Gürdere’ye de teşekkür plaket takdimi yapıldı.
KINACI, SPORCULARI KUTLADI
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı konuşma gerçekleştirdi. Bu yıl 16 üniversitenin katılımı ile 22 branşta gerçekleştirilen müsabakalarda ter döken, emek veren tüm sporcuları kutlayan Kınacı, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda karakter ve kültür inşası olduğunu vurguladı.
“ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI SADECE BİR MÜSABAKA DEĞİLDİR”
Üniversite Spor Oyunları’nın sadece bir müsabaka olmadığına işaret eden Başkan Kınacı, “Gençliğin potansiyelini ortaya koyduğu, üniversiteler arası dostluk köprülerinin kurulduğu çok değerli bir platformdur” dedi. Oyunların asıl kazananının birlik ve beraberlik ruhuyla sporun evrensel dilini paylaşan tüm üniversite topluluğu olduğunu belirten Kınacı, “Kaktı koyan tüm üniversite yönetimlerine, antrenörlerimize, organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ
Federasyon Başkanı Hüseyin Kınacı’nın konuşmasının ardından dereceye giren üniversitelere kupaları federasyon eski başkanları Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Beyhan Gürgöze ve federasyon yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Genel klasman birincisi DAÜ kupalarını Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı’dan aldı. Tören bayrak değişimi ile tamamlandı.
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Ödül alan üniversiteler şöyle:
BASKETBOL YÜKSELME LİGİ
DBÜ, 2. ALÜ
BASKETBOL MUSMER ÜNİLİG
Kadınlar: 1. BAÜ, 2. DAÜ, 3. GAÜ
Erkekler: 1. BAÜ, 2. YDÜ, 3. UKÜ
BİLARDO
Erkekler: 1. DAÜ, 2. BAÜ, 3. YDÜ
BİSİKLET
Erkekler: 1. YDÜ, 2. KAÜ
BOWLİNG
Kadınlar: 1. YDÜ, 2. BAÜ, 3. UKÜ
Erkekler: 1. YDÜ, 2. KAÜ, 3. UKÜ
DARTS
Kadınlar: 1. AÖA, 2. KAÜ, 3. DAÜ
Erkekler: 1. DAÜ, 2. KAÜ, 3. AÖA
FUTBOL
Erkekler: 1. GAÜ, 2. UKÜ, 3. YDÜ
FUTSAL
Kadınlar: 1. YDÜ, 2. GAÜ, 3. DAÜ
Erkekler: 1. DAÜ ve YDÜ, 3. UKÜ
GÜREŞ
Erkekler: 1. DAÜ, 2. YDÜ
HENTBOL
Kadınlar: 1. UKÜ, 2. GAÜ, 3. DAÜ
Erkekler: 1. UKÜ, 2. YDÜ, 3. DAÜ
MASA TENİSİ
Kadınlar: 1. YDÜ, 2. Arucad, 3. UKÜ
Erkekler: 1. Arucad, 2. UKÜ, 3. YDÜ
SATRANÇ
Kadınlar: 1. DAÜ, 2. AÖA, 3. UKÜ
Erkekler: 1. ODTÜ, 2. AÖA, 3. DAÜ
VOLEYBOL
Kadınlar: 1. DAÜ, 2. YDÜ, 3. UKÜ
Erkekler: 1. DAÜ, 2. UKÜ, 3. KSTÜ
YÜZME
Kadınlar: 1. DAÜ, 2. UKÜ, 3. YDÜ
Erkekler: 1. UKÜ, 2. DAÜ, 3. YDÜ
BADMİNTON
GAÜ, 2. DAÜ, 3. YDÜ
TENİS
GAÜ, 2. DAÜ, 3. YDÜ