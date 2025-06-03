Polis Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Polis Darts Turnuvası, dartseverleri ve sporu seven herkesi bir araya getirmeye hazırlanıyor.

‘Hedefe Birlikte Atalım’ sloganıyla gerçekleştirilecek olan Polis Darts Turnuvası 23 Haziran 2025, Pazartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa’da Barış Manço Parkı (Coşkuner Kültür ve Sanat Derneği) lokalinde yapılacak.

Tüm lisanslı/lisanssız sporcular, sivil halk ve polis mensupları turnuvaya katılabileceği katılımın ücretsiz olduğu turnuvaya kayıtların zorunlu olduğu bildirilirken, Kayıt formu: https://forms.gle/CnEZDyqk5NEaN8b39 bu linkten alınabilecek.

Turnuva Kuralları Kısaca:

• Tek maç eleme usulü.

• Maç formatı:

• İlk turlar: Best of 3

• Yarı finaller & 3.lük maçı: Best of 5

• Final maçı: Best of 9

• Maç sırası BULL (göbek atışı) ile belirlenir.

• Kaybeden oyuncular sıradaki maçta yazıcı olarak görev alır.

• Kıyafet serbest, ancak şort ve terlik gibi uygunsuz kıyafetler önerilmez.

• Elektronik ya da yazılı skorboard kullanılabilir.