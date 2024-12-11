Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları devam ediyor. Bu kapsamda üniversiteler arası futbol müsabakaları başladı. Güzelyurt Sentetik Sahası’nda üç karşılaşma oynandı. Rakiplerini mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) grup müsabakalarına galibiyetle başlamış oldu.

YDÜ rakibi Bahçeşehir Üniversitesi’ni (BAU) 2-1 yenerken, GAÜ de Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTÜ) 8-1’lik farklı skorla mağlup etti. Günün son maçında Uluslar arası Final Üniversitesi(UFÜ) rakibi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni (KAÜ) 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.