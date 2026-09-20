Stat: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusuf Bakar, Emirhan Yılmaz

Mesarya: Mehmet, Emirhan(Okan), Yusuf, Salahi (M. Korkmaz), Abdullah, Çağlar (Ahmet Kuşaf), Cemal Ş. Kurt, Doğan Alp (Furkan), Uzor Akannoh, Chisom Stanley Nkobie, Boubacar S. Diallo(Eren)

Yenicami: İdris, İrfan, Derviş (İbrahim), Kadir, Muhammet Nazik(Dk.22 Mert), Celal (Karan), Hüseyin, Musa A. Danjuma, Miracle Nwaorisa, Asrın, Elvis Nyarko (Baran)

Goller: Dk.45 ve 65 Chisom Stanley Nkobie, Dk.83 Ahmet Kuşaf (Mesarya)

Kırmızı Kartlar: Dk.1 Miracle Nwaorisa, Dk.19 Asrın Sönmez (Yenicami)

AKSA Süper Lig’in ikinci haftasında Mesarya ile Yenicami karşılaştı.

Konuk Yenicami’nin maçın 70 dakikasını 9 kişi oynadığı, maçı kazanan taraf 3-0’lık skorla ev sahibi Mesarya oldu.

Henüz maçın başında Yenicami’de eski bir Mesarya oyuncusu olan Miracle kırmızı kart görürken, 19’uncu dakikada Asrın Sönmez’in de kırmızı kart görmesi ile Yenicami 9 kişi kaldı.

Bu dakikadan sonra Mesarya gol için yüklenmesine karşın aradığı golü ilk devrenin son anlarında buldu.

Dk. 45 Mesarya takımı Stanley’in kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İlk devre sonunda yaşanan tartışmalarda Yenicami Teknik Direktörü Emre Perçinci de kırmızı kart gördü..

İkinci devrede oyunun üstünlüğünü ele geçiren Mearya takımı 65. Dakikada Stanley’in kendisinin ikinci golünü attı. 2 – 0

Dk. 83 Değirmenlik’te ikinci devrede oyuna giren Ahmet Kuşaf attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Mesarya 3 puana yükselirken, Yenicami henüz puanla tanışamadı.