Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Sunderland'i konuk etti.

Etihad'da oynanan maçta gol perdesini 9. dakikada Enzo Fernandez açtı. Sunderland'in bu gole cevabı 12. dakikada Brobbey ile geldi.

Cherki, 29. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brobbey, skoru dengeledi.

Semenyo, 43. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu belirledi. Manchester City, soyunma odasına 3-2 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan City, 57. dakikada Semenyo ile farkı ikiye yükseltti.

Sunderland'in bu gole cevabı hızlı geldi. 59'da Brobbey, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

83. dakikada Haaland, takımını rahatlatan golü attı.

Gol düellosuna sahne olan maçın kalan bölümünde fileler havalanmadı ve Manchester City sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Lige 5'te 5 yaparak başlayan City, milli ara dönüşünde Liverpool deplasmanına gidecek. 4 puanlı Sunderland ise Brighton'ı konuk edecek.