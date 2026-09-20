AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 4 – 0
Esentepe – Dumlupınar: 2 – 2
Çetinkaya – Aslanköy: 0 – 4
Mesarya – Yenicami:
Değirmenlik – K. Kaymaklı: 4 – 0
Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu: 5 – 1
21 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)
M. Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – C. B Gençlik Gücü(Turgay Misk)
AKSA BİRİNCİ LİG
Düzkaya – Türk Ocağı: 0 – 1
Geçitkale – Lefke:1 – 6
Karaoğlanoğlu – Gönyeli: 3 – 1
Akdoğan – Göçmenköy: 2 – 4
DND L. G. Birliği – Lapta: 1 – 0
Maraş – Çello Dikmen Gücü: 2 – 3
M. H. Yılmazköy – Mormenekşe: 2 – 1