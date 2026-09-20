AKSA SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 4 – 0

Esentepe – Dumlupınar: 2 – 2

Çetinkaya – Aslanköy: 0 – 4

Mesarya – Yenicami:

Değirmenlik – K. Kaymaklı: 4 – 0

Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu: 5 – 1

21 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)

M. Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – C. B Gençlik Gücü(Turgay Misk)

AKSA BİRİNCİ LİG

Düzkaya – Türk Ocağı: 0 – 1

Gençler son nefeste
Gençler son nefeste
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Geçitkale – Lefke:1 – 6

Karaoğlanoğlu – Gönyeli: 3 – 1

Akdoğan – Göçmenköy: 2 – 4

DND L. G. Birliği – Lapta: 1 – 0

Maraş – Çello Dikmen Gücü: 2 – 3

M. H. Yılmazköy – Mormenekşe: 2 – 1