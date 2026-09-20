Stat: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Emre Çevikdal, Rıdvan Çetinkaya

Değirmenlik: Ozan, Oğulcan(Koray Hasan), Barkın, Yasin(Osman), Ümitcan, Şükrü (Hasan), Deniz(Hüseyin Sadıklar), Mustafa, Thompson Gavi (Emirali), Yusuf Adekunle Ibrahim, Motton Sayon.

K. Kaymaklı: Hakkı Duvarcı, Kaan(Deran), Bahadır, Boran, Arcan (Alp Gazi)Godwin Odibo, Tuğrul (Alpay), Emre Nazik, Hasan, , Babatunda T. Adeniji, Arseven(Hüseyin)

Goller: Dk.12 ve 36 Motton Sayon, Dk.43 Barkın Özaşık, Dk.90 Mustafa Süzgen (Değirmenlik)

Aksa Süper Ligin 2. Haftasında ilk haftayı farklı galibiyetle kapatan Değirmenlik ile sezonun ilk maçına çıkan K.Kaymaklı karşı karşıya geldi.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmayı evsahibi Değirmenlik 4 – 0 kazanarak ikinci haftayı galibiyetle kapattı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Değirmenlik arka arkaya pozisyonlarla aradığı golü erken buldu.

12. dakikada Değirmenlik atağında K. Kaymaklı ceza sahasında topla buluşan Motton Sayon güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1 – 0

36. dakikada Değirmenlik atağında yine sahneye çıkan Motton Sayon kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2 – 0 yaptı.

Dk.43 Değirmenlik’in kazandığı köşe atışında oluşan karambolde Barkın topu ağlara gönderdi ve ilk devre 3 – 0 Değirmenlik üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye oyuncu değişikliğiyle başlayan K.Kaymaklı takımı oyunda dengeyi sağlarken, Değirmenlik’te skoru koruyan bir oyunu tercih edince ikinci devrenin son anlarına kadar skor değişmedi.

Dk. 90+3’te gelişen Değirmenlik atağında K.Kaymaklı ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Süzgen topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Değirmenlik 4 – K.Kaymaklı 0.

Bu sonuçla Değirmenlik puanını 6 yaparak liderliğini sürdürürken K.Kaymaklı puansız olarak 2. haftayı tamamladı.