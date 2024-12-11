HamitköyMasterler Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmeti geçmiş kişiler anısına düzenlediği geleneksel turnuvayı, bu kez anı maçı olarak gerçekleştirdi.

Mustafa Şeytan’ın başkanlığını yaptığı HamitköyGerçek Masterler Derneğinin, Şensal Yapı direktörü ve Hamitköy Spor Kulübü başkanı Evren Mannaş, Okmar Süper Market ve ailelerin sponsorluklarıyla organize ettiği anlamlı anı maçı ile Hamitköy Spor Kulübüne başkan, yönetici ve futbolcu olarak hizmet etmiş olan merhumlar, Esat Erdoğmuş (Hoca), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Tuncer Dağaşaner, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Gürsel Altınöre, RasımOkşaner, Adnan Bostancı, Ahmet Hasan Sakallı, Rüstem Albayrak, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anıldılar.

Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy Merhumlar Anı Maçında, HamitköyGerçek Masterleri ile Alayköy Masterleri karşılaştılar.Alper Aligüllü, Mehmet Şengül ve Mustafa Sezenay hakem 3’lüsünün yönettiği maçta HamitköyGerçek Masterleri,Alayköy Masterleri’ni mağlup ederek anı kupasının sahibi oldu.Hamitköy Merhumlar Anı MaçındaGol Kralı ödülünü 3 gol atan HamitköyGerçek Masterleri futbolcusu TolgayYurday oldu.

Maç sonunda hakemlere, takımlara ve Gol Kralına ödüllerini, HamitköyGerçek Masterleri başkanı Mustafa Şeytan, Yusuf Çoban’ın ailesinin temsilcileri ve Soydan Sakallı verdiler.