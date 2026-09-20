Ülkemizin en faal ve başarılı sivil toplum örgütlerinden olan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) genel kurula gidiyor. 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Hasan Topaloğlu başkanlığa tek başvuran isim oldu

Dernek yönetimi aldığı kararla birlikte 22 Eylül Salı günü dernek lokalinde saat 19.30’da başkanlık seçiminin de olacağı olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.

30 Eylül 2022 yılında yapılan olağan genel kurulda oy kullanan 260 üyeden 136 oy alarak diğer 2 adayı geride bırakan ve 24 yıl başkanlık yapan Süleyman Göktaş’dan görevi devralan Hasan Topaloğlu 2 dönem yürüttüğü başkanlık görevinden sonra 3.dönemede tek aday giriyor.

8 Ekim’de 2.kez başkanlığa getirilen Topaloğlu ve yönetiminin 2 yıllık görev süresi daha doldu.

Salı gecesi yapılacak olan olağan genel kurul öncesi başkanlık aday başvuru süresi bugün sona ererken başkanlığa tek Hasan Topaloğlu başvuru yaptı.

4 yıllık görev süresinde yaptığı icraatlar ve seminerler ile takdir toplayan Topaloğlu ve yönetimi yeni dönemde de göreve talip olurken Salı akşamı KKTFAD Lokalinde gerçekleşecek olan olağan genel kurulda tek aday olan Topaloğlu mali ve faaliyet raporlarını üyelerine sunup yeni dönem için onay isteyecek. Topaloğlu daha sonrada yeni yönetimini üyelere açıklayacak. Olağan genel kurul saat 19.30’da KKTFAD lokalinde gerçekleşecek.

Başkan adaylık başvuruları Tüzük gereği 72 saat önceden yapılması gerekiyor.