Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Üniversiteler arası Voleybol Şampiyonası başladı. Hafta boyunca sürecek olan şampiyonada kadınlar iki, erkekler bir grupta birincilik için mücadele edecek. Şampiyona Cuma günü sona erecek.

Gruplarda ilk müsabakalar Atatürk Spor Salonu ve YDÜ RA25 Spor Salonu’nda yer aldı.

İlk gün müsabakaları sonunda kadınlarda Atatürk Öğretmen Akademisi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi, erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi grup maçlarına galibiyetle başladı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

KADINLAR A GRUBU

AÖA – GAÜ: 3-0

ODTÜ KKK – UKÜ: 3-0

KADINLAR B GRUBU

LAÜ – YDÜ: 0-3 (Hükmen)

ERKEKLER

ODTÜ KKK – DAÜ: 3-0

GAÜ – KSTÜ: 3-0