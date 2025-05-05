Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 3 Mayıs Cumartesi günü Mustafa Türkeş adına U15 En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirdi. İlginin yoğun olduğunu turnuvada dereceye girenler belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerini sürdürdü.

Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki federasyon, 3 Mayıs Cumartesi günü Mustafa Türkeş adına U15 En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirdi.

Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda yapılan maçlar sabah saat 10.00'da başlarken dereceye girenler de belli oldu. U15 Kızlarda GAÜ sporcusu Özüm Özel, erkeklerde ise GAÜ sporcusu Sebastian Lemb birinci oldu.

Sıralamalar şu şekilde;

U15 Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ – 14 puan)

2.Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği – 13 puan)

3.Zekiye Koç (Arucad Anka Spor Derneği – 12 puan)

4.Kumsal Hayatseven (GAÜ – 11 puan)

5.Yağmur Özevrim (10 puan)

U15 Erkekler

1.Sebastian Lemb (GAÜ – 14 puan)

2.Ivan Blahotin (GAÜ – 13 puan)

3.Arel Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği – 11 puan)

4.Sonay Hayatseven (GAÜ – 11 puan)

5.Karel Tuğbay (11 puan)

6.Doğa Özevrim (9 puan)

7.Rayan Mehmet (8 puan)

8.Aydın Tilki (7 puan)