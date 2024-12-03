Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları başlıyor. 2024-25 dönemi güz dönemi, bugün (4 Aralık Çarşamba) futbol branşı ile başlayacak.

Güz döneminde futbolun yanı sıra hentbol, masatenisi, darts, satranç ve bowling müsabakaları da gerçekleştirilecek.

İLK BRANŞ FUTBOL

Üniversite Spor Oyunları futbol branşı ile başlayacak. Üç grupta yer alan üniversiteler şampiyonluk için mücadele edecek. Grupların ilk maçları Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı’nda yer alacak. 11 ve 18 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla grup maçları tamamlanacak. Yarı final maçlarının 25 Aralık 2024 tarihinde, üçüncülük ve final maçlarının 26 Şubat 2025 tarihinde oynanması planlanıyor. Grup müsabakalarının ilk maç programı şöyle:

4 Aralık Çarşamba

BAÜ – GAÜ (10.00)

KSTÜ – YDÜ (12.00)

GÜ – KAÜ (14.00)