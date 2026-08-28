Lefkoşa da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf ve İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket' suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri O. T. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı O. T.’nin 26 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa da meydana gelen” Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf ve İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket' suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Polis, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15:20 raddelerinde zanlının Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde yaya bir vaziyette bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi personelleri tarafından yapılan üst aramasında giymekte olduğu şortun sol ön cebinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 9.5 cm uzunluğunda sentetik cannabinoid(bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının Lefkoşa'da kaldığı odası içerisinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında yapılan aramada komodin çekmecesi içerisinde 10 adet şeffaf renk naylon parçası içerisinde yaklaşık 12 gram, 9 adet siyah renk naylon parçası içerisinde yaklaşık 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 17 adet parça muhtelif ebatlarda sentetik cannabinoid madde olduğuna inanılan kağıt parçası ile 15 adet yetkili makamdan izinsiz olarak bulundurduğu yeşil reçeteye tabi olan "Pregabalin" marka 15 adet hap tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade alındığını belirti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddelerin nevi ve miktarının gerekli analizlerinin yapılması için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.