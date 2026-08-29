Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, yaptığı yazılı açıklamada yaşanan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Güzelyurt ve Lefke bölgesi tarım alanlarında çok büyük zararın ortaya çıktığını belirtti. Alas, yaşanan felaketin üreticiler için bir yıkım olduğunu vurgulayarak bu bölgelerin hemen “doğal afet bölgesi” ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Alas şunları söyledi;

“KKTC’nin tarım merkezi ve üretimin can damarı olan Güzelyurt ve Lefke bölgelerimiz, şiddetli dolu yağışı, sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı.

Yaşanan sert hava koşulları ekili alanlara, meyve ve sebze bahçelerine, seralara ve bölge üreticisinin emeğiyle büyüttüğü tarımsal ürüne telafisi güç zararlar vermiş durumda. Hava şartları müsaade ettiği kadarıyla çıkıp bahçeleri biraz dolaştım. Zeytin, üzüm, narenciye, yaş sebze yetiştiriciliği yapılan yerler tam bir yıkıma uğramış durumda.

Yaşanan bu felaket sadece üreticimizin değil, ülke ekonomimiz ve gıda güvenliğimiz için de büyük bir krizidir. Bu doğrultuda yetkililer ve tüm ilgililer Pazartesi gününü beklemeden yarından itibaren harekete geçmelidir.

Güzelyurt ve Lefke bölgeleri vakit kaybedilmeksizin "Doğal Afet Bölgesi" ilan edilmelidir.

Hasar tespit çalışmaları yapılıp Tarım Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar bölgeye sevk edilerek envanter çıkarma ve zarar tespit çalışmalarına acilen başlanmalıdır.

Kendi adıma ihtiyaç duyulması halinde elimden gelen katkıyı koymaya ve yardıma hazırım.”