Galatasaray’da Uğurcan Çakır, sezona istediği gibi başlayamadı. Tecrübeli kalecinin şu ana kadarki performansı beklentilerin uzağında kaldı.

30 yaşındaki kaleci, ligin ilk 6 haftasında 5 mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Uğurcan, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. Milli kaleci, bu sezon sadece Erzurumspor Futbol Kulübü ve Kocaelispor maçlarında kalesini gole kapadı.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçında da 3 gol yedi.

Deneyimli eldiven, A Milli Futbol Takımımızın Fransa mücadelesinde de 11'de başladı ve kalesinde 1 gol gördü.

30 yaşındaki kaleci, böylece bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada 12 gol yedi.

Uğurcan, geride kalan sezonun ilk 4 haftasında Trabzonspor forması giymiş sonrasında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Tecrübeli kaleci, geçen sezon ligde ilk 6 haftada kalesinde 2 gol görmüştü.