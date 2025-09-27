Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Elit Lig'de fikstür çekiliyor. Fikstür çekimi 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 12.00'de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. İlk kez düzenlenecek olan ve 8 takımın mücadele edeceği lig 11-12 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Ligde 1461 İskele Trabzonspor, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar TSK, Çetinkaya TSK, Küçük Kaymaklı TSK, Göçmenköy İYSK, Gönyeli SK ve Doğan Türk Birliği takımları yer alacak.