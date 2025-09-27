Ülkemizin kuzey batısındaki şirin köylerimizden Akdeniz sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinin küçük köylerinden Akdeniz köyü sakinlerinden sevilen sima Yılmaz Uzun dün vefat etti.

Eğitim Bakanlığı eski müsteşarlarından Cengiz Topel Uzun'un abisi olan Yılmaz uzun'un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Akdeniz köyünde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdeniz köy mezarlığına defnedildi.