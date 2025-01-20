Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bünyesinde yer alan genç milli takımlar, organizasyonlarına devam ediyor. Trabzonspor ile geleneksel hale getirilen dostluk karşılaşmaları bu kez Mersin’de düzenleniyor.

U12 Milli Takımımız, Trabzonspor'un daveti üzerine özel dostluk maçları yapma adına bugün Mersin'e gitti.

Öğlen saat 12:15 seferi ile önce Çukurova Uluslararası Havalimanı'na varan kafile, daha sonra ise otobüsle Mersin'e giderek konaklayacağı otele yerleşti.

Günü dinlenerek geçiren U12 Milli Takımımız, ilk maçına yarın sabah (21.01.2025) çıkacak. Millilerimiz, 10:00’da (TSİ 11:00) Yenişehir Belediyesi U12 Takımı ile karşılaşacak. Millilerimiz günün diğer maçını ise 15:00’te (TSİ 16:00) Bayburt U12 Takımı ile oynayacak.

U12 Milli Takımımız, Cuma akşam saatlerinde adaya dönecek.

KIZMAZOĞLU; “20 YENİ ÇOCUĞUMUZ İLK HEYECANINI YAŞAYACAK”

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, “Yurt dışı organizasyonlarının bir yenisi için Mersin’deyiz. Milli duyguyu ilk kez yaşayacak olan 20 çocuğumuz kadroda mevcut. Kış mevsiminde ilk kez gerçekleştireceğimiz organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu tip organizasyonlar hem ülke futbolunun hem de ülke gençliğinin gelişimi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.