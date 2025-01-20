ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Roberts'ın huzurunda yemin etti.

Geleneksel kilise ayini sonrası Beyaz Saray'da geleneksel çay içme seremonisinde Joe Biden ile buluşan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kongre binasında açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti.

Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu.