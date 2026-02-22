Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan U 17 Elit Ligi final mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.
İki takımın da kora kor mücadelesinde normal süre ve uzatmalarda gol sesi çıkmazken karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi.
Penaltı atışları sonucunda Mağusa Türk Gücü rakibi Göçmenköy’ü 6 – 5 mağlup ederek Elit Lig şampiyonu oldu.
Karşılaşma sonunda MTG’ye şampiyonluk kupasını KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu verirken, MTG futbolcuları ve taraftarları büyük coşku yaşadı.