Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Halil E. Canaloğlu, Nurhan Kutlugün.

Gençler Birliği: Hamit, Mehmet Efe, Erol, Galip, Berk, İsmail(Bartu), Berke, Serhat(Ali Moafi(Salih)Turgut, Ayettulah/Sertan), Bülent(Mustafa Yaşar)

Geçitkale: Salih, Baran Bilgi, Burçin(Batu), Yarkın, Oğuzhan(Ali), Deniz(Baran Türkkan), Hüseyin, Ali, Rifat(Ozan), İsmail (Yekta), Baran Derin.

Goller: Dk. 53 Berke, Dk. 90+5 Turgut(Gençler Birliği)

İBRAHİM DALOĞLU

Aksa 1. Lig 19. Haftanın önemli karşılaşmasında üst sıraları hedefleyen DND Gençler Birliği ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Serveroğlu Geçitkale arasındaki zorlu mücadeleyi ev sahibi Gençler Birliği ikinci devrede bulduğu gollerle 2- 0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresi oldukça vasat ve pozisyonsuz geçerken ikinci devrede hem pozisyonlar hem de goller vardı.

Dk.23 Gençler Birliği’nin kazandığı korneri kullanan Bülent’in ortasında top arka direkten oyuna döndü. Oluşan karambolde son olarak topla buluşan Ayettulah’ın vuruşu auta gitti.

İlk devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devreye ev her iki takım da oyuncu değişikliğiyle başladı ve maçta tempo ve pozisyonlar arttı.

Dk.53 Orta alan topu kapan Gençler Birliği’nden Berke hızla Geçitkale ceza sahası önüne kadar ilerleyerek sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.1-0

Dk.58 Geçitkale’nin kullandığı serbest vuruşta arka direğe kaldırılan topa iyi yükselen Baran Derin’in kafa vuruşunda kaleci Hamit topu çizgiden çıkardı.

Dk. 60 Gençler Birliği atağında Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Bülent önünü boşaltarak şutunda top yan direğe çarparak oyuna döndü.

İDk.84 Geçitkale atağında Gençler Birliği ceza sahası önünde topla buluşan Rifat güzel bir ara pasıyla Yekta’yı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yekta’nın aşırtmasında top yandan auta gitti. Dk90+5 Geçitkale’nin beraberlik için tüm takımıyla yüklendiği anda Gençler Birliği defansından uzaklaştırılan topla buluşan Turgut orta alanda Geçitkale defansından sıyrılarak kalecinin de önde olduğunu görmesi sonrasında orta alandan şutunda top ağlara gitti ve maçta santra olmadan 2 0 tamamlandı.

Bu sonuçla DND Gençler Birliği 30 puanla 5. sıraya yükselirken, S. Geçitkale 16 puanla 14. sırada kaldı.