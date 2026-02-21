Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig’de 19. Hafta maçında Aslanköy, Değirmenlik’i konuk etti. Şenol Stadında oynanan Aslanköy – Değirmenlik maçını Kerem Eran yönetti.

Hareketli başlayan maçın 2. dakikasında Aslanköy, Erhan Çınar ile 1 – 0 öne geçti. 1 – 0‘dan sonra Değirmenlik arka arkaya pozisyonlar üretirken, 17’de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Değirmenlik son bölümde de baskısını artırırken, 40’da Aslanköy’den Recep Arkol kırmızı kart gördü. 45+2’de ise Aslanköy yardımcı antrenörü Adem Erten kırmızı kart görürken devre 1 – 0 sona erdi.

Devre arasında Aslanköylüler, hakem Kerem Eran’a tepki gösterdiler. İkinci devreye Değirmenlik hızlı girerken, Arda Eren Metin’in 46’daki golüyle skor 1 – 1 oldu. 1 – 1’den sonra Aslanköy pozisyonlar üretse de gol bulamadı.

60’da Değirmenlik atağında Şükrü’nün vuruşu direkten döndü. 74’te Arda Eren Metin’i düşüren Aslanköy’den Bünyamin de kırmızı kart gördü. Heyecanlı geçen son bölümde 90. Dakikada Aslanköy’ün topu direkten dönerken, pozisyona ofsayt düdüğü çalındı. 5 dakikalık uzatmanın uzatması oynanırken, 90+7’de Arda Eren Metin penaltıdan golü atarak Değirmenlik’i öne geçirdi. 1 – 2 Gol sevinci sırasında Aslanköylüler, Arda Eren’e tepki gösterdiler. Bir anda saha karışırken, taraftarlar da sahaya girdiler. 90+11’de Aslanköy’den Hüseyin Kasaboğlu ve Emre Turgut, Değirmenlik’ten Arda Eren Metin ile Deniz Kibar kırmızı kart gördüler.

Hakemler soyunma odasına giderlerken, taraftarların sahadan çıkmasından sonra Kerem Eran ve ekibi tekrardan sahaya döndüler. Son düdükle birlikte maç 2 – 1 Değirmenlik üstünlüğünde sona erdi.