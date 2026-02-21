Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig’de 19. Hafta maçında Göçmenköy, Lapta’yı konuk etti. Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Lapta maçını Zekai Töre yönetti. Pozisyonlu geçen ilk devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0 İkinci devrede de takımlar Pozisyonlar üretseler de gol atamazlarken, maçın son bölümlerinde gerginlikler yaşandı. 90+1’de yaşanan tartışmalar ise büyümeden önlenirken maç başladığı gibi 0 – 0 bitti.