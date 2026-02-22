Stat: Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Yusuf Atlar, Emir Turalı

Karşıyaka: Ufuk Şimşek, Toykan Hacet, Lawrence Ogbe, Göksel Soyer, Andy Okpe, Mouhamed Mbaye, Mahfouz Kande, Mehmet Erol, İlker İnceler, Süleyman Batuk, Hasan Kanlı

Trabzonspor geriden gelip kazandı
Çetinkaya: Mehmet Özeralp, Cemal Şevket Kurt, Ali Nazlıoğlu, Orhan Çokbekler, Muammer Tip, Pacome Loua, Agit Altan, Abdulaziz Köse, Yusuf Kondoz, Arda Emre Bekmezci, Durmuş Oduncu

Goller: Dk.12 Mahfouz Kande, Dk.60 Mehmet Erol (Karşıyaka) – Dk.52 Abdülaziz Köse (Çetinkaya)

Aksa Süper Lig’in 19.hafta maçında Karşıyaka, Çetinkaya’yı Şampiyon Melekler Stadı’nda konuk etti. Karşıyaka maça oldukça eksik çıkan Çetinkaya karşısında maçı 2-1 kazandı. Karşıyaka’nın golleri Kande ve Mehmet Erol’dan geldi. Çetinkaya’nın tek golünü ise Abdülaziz kaydetti