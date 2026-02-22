AKSA SÜPER LİG
Yenicami – Lefke: 1 – 0
A. Yeşilova – Mağusa T. Gücü: 0 - 1
Mormenekşe – Gönyeli: 6 – 1
Dumlupınar – Esentepe: 2 – 0
Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi: 3 – 0
Karşıyaka – Çetinkaya: 2 – 1
Cihangir – K. Kaymaklı: 3 – 0
C. B. Gençlik Gücü – Mesarya: 1 – 3
AKSA BİRİNCİ LİG
Maraş – Hamitköy: 3 – 2
Göçmenköy – Lapta: 0 – 0
Binatlı – Yalova: 1 – 2
Aslanköy – Değirmenlik: 1 – 2
A.Kozanköy – Baf Ü. Yurdu: 0 – 1
DND L. G. Birliği – S. Geçiktale: 2 – 0
: Kaplıca K. 61 – Türk Ocağı: 0 – 3
Düzkaya – M. H. Yılmazköy: 2 – 0