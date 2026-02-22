AKSA SÜPER LİG

Yenicami – Lefke: 1 – 0

A. Yeşilova – Mağusa T. Gücü: 0 - 1

Mormenekşe – Gönyeli: 6 – 1

Doğan’ın gözü zirvede
Dumlupınar – Esentepe: 2 – 0

Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi: 3 – 0

Karşıyaka – Çetinkaya: 2 – 1

Cihangir – K. Kaymaklı: 3 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Mesarya: 1 – 3

AKSA BİRİNCİ LİG

Maraş – Hamitköy: 3 – 2

Göçmenköy – Lapta: 0 – 0

Binatlı – Yalova: 1 – 2

Aslanköy – Değirmenlik: 1 – 2

A.Kozanköy – Baf Ü. Yurdu: 0 – 1

DND L. G. Birliği – S. Geçiktale: 2 – 0

: Kaplıca K. 61 – Türk Ocağı: 0 – 3

Düzkaya – M. H. Yılmazköy: 2 – 0