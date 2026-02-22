Cambridge Üniversitesi Avrupa ve Dünya derecelerinin ev sahibi Englishouse by Önder Fahrioğlu çocukları ve gençleri, dün Yakın Doğu Üniversitesi AKKM salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Coşku ve duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan okul direktörü ve İngilizce öğretmeni Önder Fahrioğlu, temel misyonlarının, her şeyden önce seven sayan ve farklılıklara saygı duyan evlatlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Sınavlarında çok iyi başarı gösterip belgelerini alan çocuklara “Yolumuz parlak ve aydınlık. Yıldızınız hep parlasın” diye seslenen Fahrioğlu, öğrencileriyle büyük gurur duyduğunu söyledi.

Cambridge Assessment tarafından verilen ALTIN KÜRE'Yİ adada 7 kez arka arkaya alan ilk ve tek dil okulu olan Englishouse, çocuklarının başarılarıyla oldukça alkış topladı.

Dünyanın en seçkin üniversitelerine çocuklarını hazırlamakta ve 100'lerce hayata dokunmakta olan Fahrioğlu, Uluslararası sınavlarda Dünya birincisi gelen öğrencisi Ada Kayabaşı’na plaket verirken, daha nice rekor başarılara imza atacak gençler yetiştirmek için canla başla çalışacağız dedi.

Gittikçe büyüyen kocaman bir aile olduklarını dile getiren Önder Fahrioğlu, ada genelinde çok yoğun talep gören yıldızların okulu Englishouse'un adada vizyon ve kalite ile yıllardır zirvede bir numara olduklarına dikkat çekti. Törendeki bayrak teslim töreninde duygu dolu anlar yaşanarak, Atatürk'ün izinden yürüyecek 10'larca mezun Önder öğretmenlerine teşekkür etti.

En ince ayrıntısına kadar özenle düşünülüp hazırlanmış tören etkinliği, tüm veli ve öğrencilerden tam puan alırken, çocukların gözlerindeki mutluluk ve gurur görülmeye değerdi. Fahrioğlu sözlerine “ her şeyi taklit edebilirler, ancak bu tarifsiz sevginin taklidi yoktur” diyerek AKKM salonunu tıklım tıklım dolduran velilerine candan teşekkür etti.