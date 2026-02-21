Soydan Sakallı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 19. Hafta maçında Maraş, Hamitköy’ü konuk etti.
Necip Halil Kartal Stadında oynanan Maraş – Hamitköy maçını Abdullah Genç yönetti. hareketli başlayan maçın 7. dakikasında Hamitköy, Mustafa Sevim ile 1 – 0 öne geçerken, 8’de Gazi Çıra skoru dengeledi. 1 – 1
1 – 1’den sonra Maraş daha etkili oynarken, son bölümde Hamitköy’ün baskısı sonuç vermeyince ilk devre 1 – 1 sona erdi.
İkinci devreye Hamitköy etkili başlasa da gol Maraş’tan Hicabi’nin 70’deki şık vuruşu sonrasında geldi. 2 – 1
72’de Gazi’nin yerine oyuna giren Çağrı Görkan takımını rahatlatan golü attı. 3 – 1
Son bölümde Hamitköy rakibinin üzerine baskı kurdu. 85’te defansın arkasına atılan topa hareketlenen Mustafa Sevim skoru 3 – 2 yaptı. 3 – 2’den sonra skoru koruyan Maraş, 3 golle 3 puanı aldı.