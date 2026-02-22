Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Ligi 6. Hafta müsabakaları, 21 Şubat Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri Federasyon başkanı Mustafa Bekiroğluları ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

1. LAÜ

2. ARUCAD ANKA

3. GÖNYELİ

4. GÜHAD

5. SÜTLÜCE

6. GAÜ

7. DUMLUPINAR

Kadınlar Kategorisi Sonuçları

1. ARUCAD ANKA

2. GAÜ

3. SÜTLÜCE

4. GÖNYELİ