STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Tufan Çerçioğlu, Cem Öksüzoğulları, Halil Atlar

YENİCAMİ: Süleyman, Halil, Reşit, Hüseyin (Dk.70 Asrın), Alaattin, Karan (Dk.46 Issa Constantinides), Aboubacar B. Sangare, Laurent Mendy, Tahir, Görkem, Hasan (Dk.70 Murat).

LEFKE: İrfan, Arda, Aykut Esmerarslan, Kaan, Yao Kouassi, Armstrong Chidi, Süleyman (Dk.55 Rahmi Çelik), Mustafa(Dk.63 Caner), Yılmaz Şipal, Seydi Sümer, Christopher Fourmy.

GOL: Dk.16 Karan A. Sönmez (YAK)

AKSA Süper Lig’in 19’uncu hafta açılış maçında Yenicami, Lefke’yi konuk etti, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son derece kritik bir galibiyete imza attı. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelenin tek golünü 16’ncı dakikada Karan Sönmez kaydetti. Bu galibiyetle moral bulan siyah beyazlı ekip 21 puana yükseldi ve ligde kalma mücadelesinde son derece önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Lefke ise 25 puanla haftayı kapattı.

Ligin 20’nci haftasında Lefke, lider China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk edecek, Yenicami ise Dumlupınar’ın konuğu olacak.