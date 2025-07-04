Polis Basın Bültenine göre, bir şahsa ait ikametgahın ambar olarak kullanılan odasında, muhtemelen tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yangın meydana geldi.

Ev sakinleri tarafından söndürülen yangın sonucu, şilte, çarşaf ve battaniyeler, klima iç ünitesi, stor perde ve kullanılmayan muhtelif eşyalar yandı.

-Çatalköy’de yangın

Çatalköy’de de, Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde, park halinde bulunan GA 836 plakalı salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu araç tamamen yandı. Ayrıca çıkan alevler nedeniyle, bir dükkana ait iki tonluk su deposu, pencere ve altı metrelik su tahliye borusu yandı. Soruşturma devam ediyor.